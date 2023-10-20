Премиальная марка Hongqi готовит пять новинок для России

Премиальная марка Hongqi, принадлежащая китайскому автоконцерну FAW, планирует расширить модельный ряд в России.

Как пишет портал «Авто Mail.Ru», в ближайшее время в нашей стране появится удлиненная версия флагманского седана Hongqi – роскошная модификация с еще более просторным вторым рядом и расширенным списком оснащения будет носить статус отдельной модели. В Китае такие седаны доступны с мощными двигателями V6 вместо 2-литровых «турбочетверок» и пневмоподвеской.

Нишу между среднеразмерным кроссовером Hongqi HS5 и флагманским электрокроссовером Hongqi E-HS9 вскоре займет крупная модель HS7 с тремя рядами сидений. Дебют кроссовера второго поколения длиной 4995 мм в Поднебесной состоялся летом, хотя предыдущая модель продержалась на конвейере только четыре года. В Китае новинка предложена с 2-литровым турбодвигателем, а также с гибридной силовой установкой.

Появится в России и младший кроссовер Hongqi HS3, хотя компактным его все равно не назовешь: длина автомобиля составляет солидные 4655 мм, а оснащается он 2-литровым турбомотором и гибридной надстройкой. На китайском рынке продажи Hongqi HS3 начались минувшим летом, но до России новинка, по всей видимости, доберется не раньше следующего года.

Позже ожидаются российский дебют обновленного кроссовера Hongqi HS5 длиной 4785 мм (первый публичный показ модели состоялся в апреле на Шанхайском автосалоне), а также выход роскошного минивэна Hongqi HQ9 с 2-литровым бензиновым турбодвигателем и передним приводом.

Кроме того, укрепить позиции китайского бренда в нашей стране призваны новые модификации текущих моделей, которые в компании разрабатывают с прицелом на российских покупателей. Подробности пока держатся в секрете, но, судя по всему, речь идет, в частности, о полноприводных версиях, которых в самом Китае нет.

Напомним, продажи премиальных автомобилей Hongqi стартовали на российском рынке в июле 2023 года. На сегодняшний день модельный ряд Hongqi в наей стране включает седан Hongqi H5, полноприводный внедорожник Hongqi HS5, а также премиальный седан Hongqi H9 и полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9.

Фото: autohome.com.cn