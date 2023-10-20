Chery представила новый гибридный кроссовер Fengyun T9

Компания Chery представила новый кроссовер под названием Fengyun T9. Этот автомобиль является гибридной модификацией модели Tiggo 9, которая в следующем году появится в России.

Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер Chery Fengyun T9 имеет следующие габариты: 4 820 мм в длину, 1 930 мм в ширину и 1 710 мм в высоту при колесной базе 2 820 мм. Машина получила закрытую панель на месте решетки радиатора, рельефный капот, узкие светодиодные фары, скрытные дверные ручки и панорамную крышу.

В салоне автомобиля количество физических кнопок сведено к минимуму. Новинка получила объеденные в один блок цифровую приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, а также сразу 27 воздуховодов климатической системы.

Новый кроссовер Chery Fengyun T9 оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый турбированный двигатель, электромоторы и трехступенчатая трансмиссия. Привод – передний или полный. В первом случае мощность автомобиля составляет 224 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у такой машины 8,4 сек. На одной электротяге кроссовер может проехать до 160 км. Мощность полноприводной версии Fengyun T9 составляет 462 л.с., первую «сотню» автомобиль набирает за 4,9 сек. Запас хода на электротяге равен 150 км.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке новые модели. Уже этой осенью в нашей стране начнутся продажи гибридных кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Кроме того, в ноябре компания запустит новую мультимедийную систему, работающую со всеми популярными российскими предложениями, включая «Яндекс. Навигатор». На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery