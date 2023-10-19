Кроссовер Kaiyi X3 Pro пережил рестайлинг

Компания Kaiyi представила в Китае обновленный кроссовер Kaiyi X3 Pro, который на местном рынке называется Xuanjie Pro. Корректировке подверглась передняя часть автомобиля, которая теперь выглядит более современно, пишет портал Motor.ru.

Так, фары у Kaiyi X3 Pro с рестайлингом не изменились, однако исчезла соединяющая их черная планка. Логотип марки переехал ниже и лишился овала. Решетка радиатора получила новое наполнение и рамку, а вертикальные «клыки» переместились выше – теперь они примыкают к оптике.

В остальном внешность кроссовера осталась прежней, если не считать появившуюся в гамме двухцветную расцветку и колесные диски нового дизайна. Кроме того, X3 Pro слегка подрос в длину – на 5 см до 4,45 метра.

Силовой агрегат обновление не затронуло: под капотом Kaiyi X3 Pro по-прежнему расположен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 156 л.с., который работает в сочетании с бесступенчатой трансмиссией. В России кроссовер доступен с тем же мотором, но в дефорсированном варианте на 147 сил.

Напомним, продажи кроссовера Kaiyi X3 Pro на российском рынке стартовали на российском рпынке в конце сентября. Новинка предлагается в единственной комплектации Luxury стоимостью 2 млн 514 тыс. 900 рублей.

В настоящее время модельный ряд Kaiyi в нашей стране включает седан E5, кроссоверы Kaiyi Х3 и X3 Pro, а к концу 2023 года к ним должен присоединиться среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun. Все модели Kaiyi для российского рынка выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Фото: Autohome.com.cn