Завод «Москвич» в 2024 году представит кроссовер «Москвич 8»

Автозавод «Москвич» в 2024 году планирует представить кроссовер D-класса под названием «Москвич 8». Об этом в интервью агентству «ТАСС» сообщил коммерческий директор автозавода «Москвич» Александр Мигаль​​​​​​. Что касается «Москвича 5» – эта модель, по его словам, планировалась как среднеразмерный кроссовер, и сейчас в компании исследуют, насколько такой автомобиль отвечает потребностям российского рынка.

Как рассказал А. Мигаль, в 2024 году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей. С момента запуска производства с конвейера предприятия сошло около 27 тыс. машин.

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». В сентябре текущего года завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6», который уже доступен для покупки у дилеров.

Подробнее о преимуществах и недостатках лифтбека «Москвич 6» по сравнению с конкурентами – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» прошел очередной этап в рамках процесса подготовки к запуску мелкоузловой сборки в 2024 году – на новом оборудовании сварен первый тестовый кузов. До конца этого года на предприятии будет произведена серия тестовых кузовов собственной сварки. Следующий этап – тесты в цехе окраски.

Для запуска цеха сварки на заводе «Москвич» была смонтирована новая современная роботизированная система сварочного оборудования. Уже в начале 2024 года параллельно с крупноузловой сборкой начнется производство моделей «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу, где сварка и окраска кузовов будут полностью производиться непосредственно на предприятии. По плану со второго квартала 2024 года данные кроссоверы будут производиться исключительно методом мелкоузловой сборки (CKD).

Фото: АЗ «Москвич»