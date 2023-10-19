«Автотор» запустит производство электромобилей «Амбер» в 2024 году

Калининградский завод «Автотор» запустит серийное производство собственного каркасно-панельного электромобиля «Амбер» в четвертом квартале 2024 года.

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», мощности завода «Автотор» по производству электрокаров составят 50 тыс. машин в год. На предприятии планируется локализовать электродвигатель, редуктор, шасси автомобиля и рулевое управление, а также тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы. Бюджет разработки конструкции компактного электромобиля составил 481,5 млн рублей, а на создание испытательной лаборатории электросиловых установок потребовалось 427 млн рублей.

Как рассказывал ранее основатель и главный акционер компании «Автотор» Владимир Щербаков, в проекте – три вида компактных автомобилей: для молодежи, семейный вариант и комплектация для людей с ограниченными возможностями. В дизайне автомобиля должен прослеживаться европейский стиль, по типу MINI. По его словам, опытные образцы уже есть, работа по ним ведется, предстоит провести цикл испытаний, в том числе краш-тесты.

Напомним, платформа, лежащая в основе будущей новинки, является собственной разработкой «Автотора» и ему принадлежат интеллектуальные права на нее. При этом «Автотор» совсем не претендует на то, чтобы новый электромобиль выпускался под брендом завода, вероятнее всего, этим будет заниматься отдельная компания.

Фото: «Автотор»