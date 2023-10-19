В России зарегистрировано более 360 тысяч автобусов

На середину нынешнего года в нашей стране насчитывалось 360,7 тыс. автобусов (без учета LCV). Такие данные содержатся в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Порядка половины (46%) автобусного парка приходится на отечественный бренд «ПАЗ», что в количественном выражении составляет 166,3 тыс. единиц. Далее в рейтинге следуют еще три российские марки – «КАВЗ», «НЕФАЗ» и «ЛИАЗ». Доля каждой из них составляет менее 10%. Замыкает ТОП-5 корейский Hyundai с долей около 4%.

Каждый четвертый автобус в России числится в Центральном ФО (90,9 тыс. шт.). Приволжскому ФО принадлежит более 18% от общего парка автобусов, а Сибирскому – около 16%. Показатели каждого из оставшихся округов составляют менее 10%, а самым маленьким автобусным парком в стране располагает Дальний Восток (доля – почти 5%).

Более подробная информация о состоянии российского парка других транспортных средств содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ