Завод «Москвич» не исключил снижения цен на свои автомобили

Для снижения стоимости автомобилей «Москвич» необходима высокая степень локализации. Об этом в интервью агентству «ТАСС» рассказал коммерческий директор автозавода «Москвич» Александр Мигаль​​​​​​.

«Снижение стоимости возможно. Наш основной приоритет сейчас – это активная работа над локализацией. Чем больше мы вкладываем в локализацию, тем меньше мы будем зависеть от курса валют и его изменений. Мы должны создать такой автомобиль, который будет востребован российским покупателем как с точки зрения его адаптированности к условиям рынка и потребительским ожиданиям, так и доступности по цене», – сказал А. Мигаль.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, у дилеров уже появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей.

Подробнее о преимуществах и недостатках лифтбека «Москвич 6» по сравнению с конкурентами – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» выпустил около 27 тыс. автомобилей с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Объем продаж за тот же период составил более 9,5 тыс. машин, из которых около 8,5% пришлось на электромобили «Москвич 3е». При этом продажи госсектору не превышают 10% общего объема реализации завода «Москвич».

Фото: «Москвич»