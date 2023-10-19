«НПП Итэлма» вложит 2 млрд рублей в новое производство

Производитель автоэлектроники «НПП Итэлма» намерен вложить порядка 2 млрд рублей в запуск в 2025 – 2026 годах производства печатных плат 6-го класса точности. Запланированная мощность предприятия составит 15 млн кв. дм плат в год, рассказали газете «Коммерсант» в компании. «Около половины выпускаемой продукции мы планируем использовать для собственных нужд, остальное – продавать на открытом рынке», – уточнил руководитель направления локализации ЭКБ компании Александр Чистов.

Минпромторг, Минцифры и производители автокомпонентов обсуждают перспективу изменения требований по локализации электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилем. Минпромторг намерен с 2026 года ужесточить требования – ЭБУ будут признаваться российскими при использовании отечественных компонентов и плат.

Исполнительный директор консорциума «Автоэлектроника» Дмитрий Корначев оценивает объем рынка ЭБУ по итогам 2022 года на уровне 35 – 40 млрд рублей, а потребность производителей в платах – в 4 млн кв. дм. К 2026 году этот показатель может вырасти до 10 кв. дм. По большей части компании закупают платы из КНР, но ряд производителей ЭБУ, по словам г-на Корначева, «проявляют интерес к покупке российских плат».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ГК «Итэлма» в декабре 2023 года планирует начать серийное производство отечественных систем стабилизации для легковых автомобилей (ESP) на площадке электромеханического завода «Пегас» в Костроме. По словам технического директора компании Андрея Бутнева, заказчиком выступает АВТОВАЗ. Систему планируется устанавливать на модель LADA Vesta, для которой «Итэлма» уже поставляет антиблокировочную систему тормозов (ABS). На АВТОВАЗе, в свою очередь, подтвердили планы по началу установки отечественных систем ESP на автомобили LADA Vesta в первом полугодии 2024 года.

Напомним, ГК «Итэлма» начала производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) в июле 2023 года. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей. Блоки системы торможения ABS изготавливаются по полной лицензии, в рамках которой был получен весь пакет конструкторской документации, программное обеспечение, технологическая документация, а также организовано повышение квалификации и обучение сотрудников производственных линий. В связи с расширением производственных мощностей штат сотрудников предприятия будет увеличен с 500 до 750 человек.

Проектный объем производства систем ABS/ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год путем добавления технологического оборудования. Также в активной работе поэтапная локализация отдельных в первую очередь критически важных компонентов системы. Согласно презентации компании, локализация производства систем к 2026 году превысит 75%.

Как отмечается, необходимость наладить отечественное производство систем ABS/ESP с глубокой локализацией появилась еще в условиях кризиса компонентов, возникшего в 2020 году, и усилилась в условиях остановившихся поставок автокомпонентов от глобальных иностранных производителей.

Основным потребителем станет АВТОВАЗ, в настоящее время также ведутся переговоры о поставках другим отечественным автопроизводителям. Как рассказал заместитель технического директора НПП «Итэлма» Артур Латыпов, в перспективе возможны переговоры с «Соллерс» и «Группой ГАЗ», поскольку текущая технология системы ABS может быть применена к легковым автомобилям и LCV.

Фото: «НПП Итэлма»