Кроссовер JAC JS3 стал доступен для предзаказа в России

Российские дилеры JAC начали прием предзаказов на компактный кроссовер JAC JS3, который представляет собой рестайлинговую версию модели S3. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе JAC Motors Rus, добавив, что цены на новинку будут опубликованы позднее.
Как пишет портал «Колеса.ру», длина JAC JS3 составляет 4 345 мм, что на 20 мм больше по сравнению с дореформенной версией. Высота, напротив, стала меньше на 20 мм – теперь 1 640 мм. Ширина и колесная база остались прежними – 1 765 и 2 560 мм соответственно. Дорожный просвет автомобиля равен всего 155 мм.
Внешние отличия JAC JS3 от дорестайлингового кроссовера – двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), более внушительная радиаторная решетка, иные бамперы и задние фонари. Салон автомобиля получил новые переднюю панель и руль. Кроме того, планшет мультимедийной системы отныне «парит», тогда как у дореформенного JAC S3 экран встроен в панель.
На российском рынке JAC JS3 будет доступен с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. (150 Нм). В базовой комплектации Luxury он сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а в исполнении Intelligent идет в паре с вариатором. Привод у модели исключительно передний.
В оснащение комплектации Luxury входят светодиодные ДХО, галогеновые фары, рейлинги на крыше, электропривод и обогрев зеркал, тканевая отделка салона, кондиционер, аудиосистема, задний парктроник, две подушки безопасности, ESC и круиз-контроль. В версии Intelligent появляются шумоизоляция капота, «кожаный» салон, мультимедиа-система, климат-контроль и камера заднего вида.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры JAC начали продажи нового пикапа JAC T8 Pro. Новинка предлагается в единственной комплектации Full Extra стоимостью от 3 млн 199 тыс. рублей. При этом на выбор предложены два турбированных мотора: дизельный (2 л; 139 л.с.) и бензиновый (2,4 л; 204 л.с.). Оба двигателя соответствуют экологическому классу «Евро-5» и работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом.
По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 9 310 автомобилей JAC, что в 10,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью JAC на российском рынке в отчетный период стал лифтбек JAC J7 с показателем 5 827 реализованных машин.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: JAC