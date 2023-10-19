Кроссовер JAC JS3 стал доступен для предзаказа в России

Российские дилеры JAC начали прием предзаказов на компактный кроссовер JAC JS3, который представляет собой рестайлинговую версию модели S3. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе JAC Motors Rus, добавив, что цены на новинку будут опубликованы позднее.

Как пишет портал «Колеса.ру», длина JAC JS3 составляет 4 345 мм, что на 20 мм больше по сравнению с дореформенной версией. Высота, напротив, стала меньше на 20 мм – теперь 1 640 мм. Ширина и колесная база остались прежними – 1 765 и 2 560 мм соответственно. Дорожный просвет автомобиля равен всего 155 мм.

Внешние отличия JAC JS3 от дорестайлингового кроссовера – двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), более внушительная радиаторная решетка, иные бамперы и задние фонари. Салон автомобиля получил новые переднюю панель и руль. Кроме того, планшет мультимедийной системы отныне «парит», тогда как у дореформенного JAC S3 экран встроен в панель.

На российском рынке JAC JS3 будет доступен с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. (150 Нм). В базовой комплектации Luxury он сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а в исполнении Intelligent идет в паре с вариатором. Привод у модели исключительно передний.