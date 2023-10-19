Nissan показал электрический минивэн будущего

Компания Nissan показала электрический минивэн будущего – модель Hyper Tourer, которая представляет видение транспорта для путешествий в обозримом будущем.

Как пишет издание «Автопилот», новинка получила твердотельные аккумуляторы с высокой плотностью энергии, позволившие снизить центр тяжести, а полный привод e-4ORCE обеспечивает надежную управляемость. Система V2X позволяет питать от аккумулятора электромобиля дом или офис.

Hyper Tourer оснащен системой беспилотного вождения, а поворачивающиеся против хода передние сиденья позволяют пассажирам общаться во время движения. Инновационная система искусственного интеллекта может отслеживать биометрические показатели людей, включая мозговые волны, частоту сердечных сокращений, дыхание и потоотделение, а также автоматически выбирать дополнительную музыку и регулировать освещение в соответствии с настроением пассажиров. Светодиодная панель в полу показывает изображения реки и неба, помогая создать расслабляющее пространство.

Технические характеристики Nissan Hyper Tourer не названы. Не обозначены и сроки появления серийной модели по мотивам концепт-кара.