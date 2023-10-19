Nissan показал электрический минивэн будущего

Компания Nissan показала электрический минивэн будущего – модель Hyper Tourer, которая представляет видение транспорта для путешествий в обозримом будущем.
Как пишет издание «Автопилот», новинка получила твердотельные аккумуляторы с высокой плотностью энергии, позволившие снизить центр тяжести, а полный привод e-4ORCE обеспечивает надежную управляемость. Система V2X позволяет питать от аккумулятора электромобиля дом или офис.
Hyper Tourer оснащен системой беспилотного вождения, а поворачивающиеся против хода передние сиденья позволяют пассажирам общаться во время движения. Инновационная система искусственного интеллекта может отслеживать биометрические показатели людей, включая мозговые волны, частоту сердечных сокращений, дыхание и потоотделение, а также автоматически выбирать дополнительную музыку и регулировать освещение в соответствии с настроением пассажиров. Светодиодная панель в полу показывает изображения реки и неба, помогая создать расслабляющее пространство.
Технические характеристики Nissan Hyper Tourer не названы. Не обозначены и сроки появления серийной модели по мотивам концепт-кара.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автопроизводитель Nissan намерен ускорить переход на производство в Европе исключительно электромобилей. По словам генерального директора Nissan Макото Утиды, теперь компания планирует запускать в Европе только электрические новые модели. По его словам, к 2027 году 98% всех продаж Nissan в регионе будут составлять полностью электрические или гибридные автомобили, а к 2030 году Nissan будет продавать здесь только электромобили. Ранее компания уже сообщала о намерении представить к 2030 году 27 новинок с электрической силовой установкой, включая 19 электромобилей, пишет газета «Коммерсант».
Стоит отметить, что Nissan – не единственный автопроизводитель, планирующий сосредоточиться на продаже автомобилей с электрическим двигателем. Так, французский концерн Renault, шведская компания Volvo Car, а также европейские подразделения Ford Motor и Stellantis планируют достичь полной электрификации продуктовой линейки к концу этого десятилетия.
Фото: Nissan