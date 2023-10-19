Мировой авторынок в сентябре увеличился на 9%

Мировой авторынок в сентябре увеличился на 8,5% до 7 млн 997 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам девяти месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 65 млн 582 тыс. единиц (+10,2%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в сентябре остается Китай с показателем 2 млн 758 тыс. машин (+5,7%). Как отмечается, положительная динамика не в последнюю очередь обусловлена активизацией продаж в конце месяца, в преддверии «золотой недели» – семидневных национальных праздников. В Америке было реализовано 1 млн 343 тыс. автомобилей – на 19,8% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в сентябре составили 1 млн 214 тыс. машин (+11,4%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 28,3% до 307,8 тыс. единиц. На динамику рынка в этом регионе продолжает оказывать влияние эффект «низкой базы», при этом в сентябре продолжал играть свою роль всплеск спроса в России, вызванный падением рубля.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 218,8 тыс. автомобилей, что на 2,8% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (434,3 тыс. шт., +10,7%), Канаду (153,5 тыс. шт., +16%) и Корею (131,3 тыс. шт., -4,4%).

Фото: ANFAC