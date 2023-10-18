Рынок электромобилей с пробегом в сентябре 2023 года вырос в 1,5 раза

По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2023 года россияне приобрели 1159 подержанных электромобилей. Эксперты отмечают, что этот показатель на 51% больше, чем в том же месяце прошлого года, но в то же время он меньше, чем в августе 2022-го. Напомним, что в последний месяц лета вторичный рынок электрокаров в РФ установил рекорд (1204 шт.).

Самый крупный рынок б/у электромобилей в сентябре был в Москве: здесь за месяц новых владельцев обрели 149 таких машин. На столицу приходится почти 13% от их общего количества. На втором месте – Иркутская область с результатом 111 подержанных электрокаров, т.е. фактически каждый десятый экземпляр был перепродан в этом регионе.

На третьей позиции регионального рейтинга вторичного рынка «электричек» оказался Краснодарский край (93 шт.), на четвертой – Московская область (70 шт.). Санкт-Петербург в этом рейтинге занял только пятую строчку: его результат в сентябре – 63 единицы. На ТОП-5 регионов в начале осени пришлось 42% от общего количества купленных электромобилей с пробегом.

По итогам 9 месяцев 2023 года объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 8078 экземпляров. Это на 23% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Фото: Drom.ru