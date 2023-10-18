Электрокроссовер OMODA E5 доберется до России в марте 2024 года

Электрический кроссовер OMODA E5 появится на российском рынке в марте 2024 года. Новинка будет доступна в четырех комплектациях и со множеством опций, тогда как бензиновый OMODA С5 предлагается только в двух уровнях оснащения. О цене пока ничего не сообщается, но ожидается, что она будет сопоставима со стоимостью бензинового кроссовера в топовой комплектации (около 3 млн рублей), пишет издание «За рулем».

Внешне электрическая версия OMODA E5 отличается от бензиновых «пятерок». Вместо решетки радиатора установлена изящная панель в цвет кузова. Двигатель у кроссовера один, а его мощность составляет 204 л.с. При этом разгон до 100 км/ч занимает всего 7,6 сек. Режимов вождения три – Eco, Comfort и Sport.

OMODA E5 будет оснащаться аккумулятором емкостью 61 кВт-ч. Благодаря ему запас хода составит 450 км, чего достаточно для междугородних поездок. Зарядить же аккумулятор с 0% до 80% можно всего за 30 минут – этого хватит на 360 км пробега.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо электрокроссовера E5, в 2024 году на российском рынке ожидается рестайлинговый кроссовер С5, а также новая модель под названием C7, о которой пока никакой информации нет.

Фото: OMODA