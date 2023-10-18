Свыше 7 тысяч компаний в РФ специализируются на сервисе грузовиков

В ходе подготовки отчета «База данных грузового автосервиса России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали общее количество организаций, предлагающих услуги по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей.

Как выяснилось, по состоянию на август 2023 года в нашей стране насчитывалось порядка 7,2 тыс. компаний, специализирующихся на сервисе грузовиков. В рамках подготовленного отчета все эти компании были обобщены по видам предлагаемых услуг, таким как ремонт двигателей, коробок передач и других систем; технический осмотр; запчасти; замена масла; техпомощь на дороге и пр.

В «Базу данных грузового автосервиса России» попали компании, расположенные в более чем 800 городах и населенных пунктах. Информация по ним доступна в открытых источниках.

Кроме этого, в отчете содержится информация по официальным дилерам, предлагающим услуги по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей, в разбивке по маркам. Более подробно о них вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ