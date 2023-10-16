УАЗ начнет поставки автомобилей в Гану | АВТОСТАТ

УАЗ начнет поставки автомобилей в Гану

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Ульяновский автозавод в ближайшее время приступит к поставкам автомобилей в Гану. Соответствующее решение было принято по результатам недавнего официального визита на УАЗ делегации западноафриканской группы компаний Jospong.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники, во время посещения предприятия партнеры получили возможность детально ознакомиться с производственным процессом и провели серию переговоров о сотрудничестве. Итогом встреч стало заключение рамочного контракта на поставку автомобилей нового модельного ряда. Первую тестовую партию УАЗ «Пикап» планируется отправить заказчикам до конца года. Позже стороны вернутся к вопросу организации сборочного предприятия на территории Ганы, который в настоящий момент находится в стадии проработки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2023 года Боливия стала первым в Южной Америке экспортным рынком УАЗа, который перешел на расчеты за поставки автомобилей марки в рублевом эквиваленте. Новая форма оплаты позволила заметно упростить взаимодействие с боливийской стороной и в перспективе поможет усилить присутствие бренда УАЗ в регионе.

Фото: УАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: экспортвнешняя сборкауаз

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