Электрокроссовер EXEED Exlantix ET доберется до России к концу 2024 года

Новый полностью электрический кроссовер EXEED Exlantix ET, который на китайском рынке получил название Sterra ET, доберется до России во второй половине 2024 года – ориентировочно в ноябре. Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель китайской компании. Напомним, в первом квартале 2024 года премиальная марка EXEED планирует запустить в России электрическую линейку Exlantix, которая начнется с седана Exlantix E03.

Exlantix ET построен на той же платформе E0X и получит новейшие батареи Chery NP2.0, которые будут представлены в трех вариантах емкости: 60, 82 и 100 кВт-ч. По словам специалистов Exlantix, запаса хода батареи кроссоверу должно хватать на 500-600 км, а до 100 км/час он разгоняется за 4 сек. Технология быстрой зарядки позволяет за 5 минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути.

Под блоками фар на Exlantix ET установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы.

Фото: Autonews.ru