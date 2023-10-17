Nissan представил обновленный кроссовер X-Trail

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Rogue для североамериканского рынка (в России эта модель известна под названием X-Trail). Продажи новинки, производство которой будет налажено на заводе Nissan в Теннесси (США), стартуют в начале следующего года. Модель будет доступна в четырех комплектациях: S, SV, SL и Platinum, а цены будут объявлены позднее.
Как пишет портал Autonews.ru, в рамках рестайлинга Nissan Rogue получил новую решетку радиатора с горизонтальными ламелями, другие бамперы и фонари с обновленной графикой. На выбор покупателям предложат 18- или 19-дюймовые колесные диски.
В салоне кроссовера установлена беспроводная зарядка и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей модернизированной мультимедийной системы с сервисами Google. Также водителям доступен фирменный комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.
Под капотом обновленного Nissan Rogue расположена 1,5-литровая «турботройка» с технологией изменения степени сжатия VC-Turbo, которая не так давно пришла на смену атмосферному агрегату объемом 2,5 л. Мощность двигателя составляет 204 л.с. и 305 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает вместе с вариатором Xtronic нового поколения. Кроссовер доступен в модификациях как с передним, так и с полным приводом.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan намерена прекратить производство трех седанов в течение трех лет. Так, в 2025 году покинут конвейер бюджетный седан Versa (продается на некоторых рынках под именем Almera) и бизнес-седан Altima (продавалась под именем Teana). Ранее в Nissan подтвердили, что 2023 год станет последним для флагманского седана Maxima. Таким образом, через три года в американской гамме Nissan может остаться только одна массовая бензиновая легковая модель – Sentra.
Фото: Nissan