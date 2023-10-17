Nissan представил обновленный кроссовер X-Trail

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Rogue для североамериканского рынка (в России эта модель известна под названием X-Trail). Продажи новинки, производство которой будет налажено на заводе Nissan в Теннесси (США), стартуют в начале следующего года. Модель будет доступна в четырех комплектациях: S, SV, SL и Platinum, а цены будут объявлены позднее.

Как пишет портал Autonews.ru, в рамках рестайлинга Nissan Rogue получил новую решетку радиатора с горизонтальными ламелями, другие бамперы и фонари с обновленной графикой. На выбор покупателям предложат 18- или 19-дюймовые колесные диски.

В салоне кроссовера установлена беспроводная зарядка и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей модернизированной мультимедийной системы с сервисами Google. Также водителям доступен фирменный комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.