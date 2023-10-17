Рынок автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года вырос на 11%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2023 года в нашей стране было куплено 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей.

Эксперты агентства отмечают, что этот показатель на 11% превосходит результат сентября 2022-го, но в то же время оказывается на 8% меньше, чем в августе нынешнего года.

Напомним, что российский вторичный рынок с апреля по август в объемах рос, в последний месяц лета достигнув рекордных с ноября 2021-го 551,3 тыс. единиц. При этом уже пять месяцев подряд он превосходит отметку в полмиллиона машин.

По итогам же 9 месяцев 2023 года россияне приобрели 4,33 млн легковых машин с пробегом. И это на 24% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

О том, какие марки и модели б/у автомобилей оказались самыми популярными у жителей РФ как в сентябре, так и с начала года, вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ