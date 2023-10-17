В России ужесточаются правила импорта автомобилей на физлиц

На Дальнем Востоке с 23 октября будут ужесточены правила импорта автомобилей с оформлением на физлиц для личного пользования.

Как пишет портал Drom.ru, даже если покупателем является физлицо с пропиской за пределами Дальневосточного федерального округа (ДФО), с указанной даты обязательно личное присутствие покупателя на таможенном посту в момент регистрации. Утверждается, что сначала ужесточение коснется поста Морской порт Владивостока (торговый порт), затем и Первомайского таможенного поста (рыбный порт). Иными словами, если потребитель заказал себе автомобиль из Японии, то должен сам приехать за ним в место прибытия машины. Альтернативой является только оформить импорт через юрлицо с соответствующей переплатой утильсбора.

Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, на основании пп. 41 п.1 ст. 2 ТК ЕАЭС, ст. 322 ТК ЕАЭС, а также в целях подтверждения соблюдения требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.01.2020 № 4н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров», таможенный орган вправе приглашать физических лиц (декларантов) в место таможенного оформления транспортного средства для подтверждения своих полномочий и исключения попыток продаж со складов временного хранения физическим лицам, транспортных средств, прибывающих в адрес юридических лиц, а также мошеннических фактов использования персональных данных физических лиц для таможенного оформления транспортных средств без их ведома. Действующий порядок совершения таможенных операций в отношении автомобилей физических лиц для личного пользования не изменился.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», объем импорта новых легковых автомобилей в Россию по итогам сентября достиг рекордного уровня за последние три года. Так, в первый осенний месяц в Россию из-за рубежа поставили 80,8 тыс. новых легковых автомобилей, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Напомним, что прежний рекорд был установлен в июле – 80,3 тыс. единиц. Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков считает, что привезенных машин в стране будет достаточно, несмотря на повышение утилизационного сбора.

А вот импорт легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года показал самый низкий ежемесячный результат в нынешнем году – 17,2 тыс. экземпляров. Для сравнения: это втрое меньше, чем в июле (51,3 тыс. шт.), и практически вдвое ниже показателя августа (32 тыс. шт.). Помимо повышения ставок утильсбора, эксперты агентства связывают это и с запретом поставок из Японии определенный категорий машин (автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, электрокары и гибриды).

Новые легковые автомобили чаще всего поставляют из Китая. В сентябре на долю машин из этой страны пришлось 86,1% от общего объема. При этом, как отмечают эксперты, Китай постепенно наращивает долю за счет прикрытия транзитный путей из других стран. Автомобилей с пробегом по-прежнему больше всего везут из Японии, доля которой в сентябре составила 51,3%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ