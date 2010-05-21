Рост продаж обеспечивают недорогие автомобили

Рост продаж на российском рынке в апреле-мае обеспечивают недорогие машины. «В первую очередь, за счет утилизационной программы отечественные LADA и бюджетные иномарки типа Logan. Стоимостью до 300-400 тысяч рублей. Второй сегмент - 400-600 тысяч рублей. Сюда попадает порядка 80% модельного ряда в продажах у лидеров-иномарок Chevrolet, Renault, KIA, Hyundai, Ford. Плюс растет рынок небольших кроссоверов в ценовом диапазоне от 800 т.р. до 1 млн. руб.», - отмечает руководитель агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Напомним, в апреле было реализовано 52449 машин марки LADA, что на 54% превышает показатель годичной давности и на 53,5% выше мартовского результата. Причем, если в марте по утилизационным бонусам АВТОВАЗ продал 24,7% машин, то есть каждый четвертый автомобиль, то в апреле уже 34,3%.

Если обратиться к моделям-лидерам продаж в апреле, то кроме автомобилей вазовских семейств, положительную динамику показали Renault Logan (+30% к апрелю 2009 года) Ford Focus (+10%). Продажи KIA Rio выросли на рекордные 822%, а KIA Sportage на 150%. Продажи кроссовера Suzuki Grand Vitara в апреле выросли на 94%.