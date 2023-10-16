Обновленный кроссовер EXEED VX доберется до России в декабре

Обновленный флагманский кроссовер EXEED VX появится на российском рынке в декабре 2023 года. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщил представитель компании. Напомним, официальный мировой дебют новинки состоялся недавно на международном автосалоне в Катаре.

В рамках фейслифтинга у автомобиля появился оригинальный бампер и выросли размеры хромированной радиаторной решетки. Основные же изменения произошли внутри машины – салон кроссовера теперь полностью переработан. Прежде всего, он получил огромный тройной экран в стиле Hyperscreen от Mercedes-Benz. Это монолитный блок под одним стеклом, который занимает всю переднюю панель. В его составе находится 12,3-дюймовая приборная панель, огромный 15,6-дюймовый центральный монитор и 12,3 дюймовый экран для переднего пассажира.

Кроме того, EXEED VX лишился привычного рычага КПП. Селектор переехал за новое двухспицевое рулевое колесо с сенсорным управлением. Поменялись и дверные карты: на них появились панели управления электроприводом сидений. И даже посадочных мест в салоне теперь может быть как 7 (со сплошным диваном), так и 6 (с центральным проходом на третий ряд).

Что касается технической части, рестайлинговый EXEED VX перебрался на новую платформу T2X и получил подвеску с функцией активного демпфирования CDC и систему полного привода BorgWarner шестого поколения. А в движение кроссовер теперь приводит связка из 2-литрового турбомотора SQRF4J20C (261 л.с. и 400 Нм) и 8-ступенчатого «автомата» Aisin. Скорее всего, для России силовой агрегат, как обычно, будет дефорсирован до 250 л.с.

Главной «фишкой» кроссовера в России станет подключенный интернет с предустановленными приложениями «Яндекса» и «ВК», включая видео и игры. Однако будет ли этот функционал доступен на старте продаж, пока неизвестно.

Напомним, актуальный EXEED VX доступен на российском рынке в двух комплектациях – President и President Limited Edition – по цене от 5 млн 300 тыс. рублей и 5 млн 690 тыс. рублей соответственно. Под капотом такого автомобиля установлен 2-литровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. в сочетании с «роботом» 7DCT и системой полного привода.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED в первом квартале 2024 года планирует представить на российском рынке гибридный автомобиль. При этом официально название модели, о которой идет речь, не раскрывается. В арсенале EXEED таких машин не так и много: RX CD-M, компактный ET-i и VX REEV. Кроме того, в первом квартале 2024 года марка EXEED планирует запустить в России электрическую линейку Exlantix, которая начнется с седана Exlantix E03.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 29659 автомобилей EXEED, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 11774 покупателя (рост в 6,9 раза). Стоит также отметить, что в конце июля на российском рынке состоялся старт продаж нового кросс-купе EXEED RX.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Autohome.com.cn