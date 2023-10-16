Стала известна цена лифтбека «Москвич 6» с мощным мотором

Автозавод «Москвич» официально объявил стоимость лифтбека «Москвич 6» с мощным 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «роботом». Цена такого автомобиля в комплектации «Бизнес» составит 2 млн 976 тыс. рублей, констатируют эксперты сайта «Цена Авто».

Напомним, на начальном этапе «Москвич 6» будет предлагаться покупателям с базовым 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. Новинка будет доступна в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес» стоимостью 2 млн 626 тыс. и 2 млн 826 тыс. рублей соответственно. При этом версии с более мощным мотором (1,5 л; 174 л.с.) и 6-ступенчатым «роботом» появятся позже.

Так, в базовой комплектации «Комфорт» лифтбек комплектуется полностью светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, вертикальным экраном мультимедиа размером 10,4 дюйма, камерой заднего вида, датчиками парковки, бесключевым доступом.

Версия «Бизнес» имеет еще больше современных опций, например, цифровую приборную панель с цветным экраном на 7 дюймов, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, систему камер кругового обзора 360 градусов, люк с электроприводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», производство лифтбека «Москвич 6» стартовало в начале сентября. Модель стала третьей по счету в линейке отечественной марки (после кроссоверов «3» и «3e»). Она имеет следующие габариты: 4770 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту. Дорожный просвет составляет 140 мм. Также автомобиль обладает просторным салоном и вместительным багажником объемом 540 литров.

Фото: «Москвич»