OMODA представит в России три новинки в 2024 году

Марка OMODA рассказала о том, какие новинки представит на российском рынке в 2024 году. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе OMODA, в первом квартале начнутся продажи электрического кроссовера E5, дебют которого перенесли с конца этого года. Также ожидается, что кроссовер С5, являющийся бестселлером марки в нашей стране, переживет рестайлинг. Кроме того, планируется появление на российском рынке новой модели C7, о которой пока никакой информации нет.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT.

Марка OMODA, которая появилась на российском рынке в октябре 2022 года, за первый год продаж реализовала в нашей стране свыше 30 тыс. автомобилей. Как отмечается, за 1 год марка сумела обрести невероятную популярность среди потребителей. Так, в январе 2023 года OMODA попала в ТОП-10 наиболее востребованных автомобильных марок в России. Первая модель в продуктовой линейке бренда – кроссовер OMODA C5 – оказалась лидером среди всех представленных на рынке иномарок, покупаемых в кредит посредством фирменной маркетинговой программы. А в августе 2023 года OMODA C5 вошел в ТОП-3 самых продаваемых кроссоверов в России.

Фото: OMODA