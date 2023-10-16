Автозавод «Москвич» планирует сделать электромобили своей основной продукцией

Автомобили на электротяге будут основной продукцией завода «Москвич». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-релиз предприятия.

«Параллельно с текущими процессами мы ведем работу над организацией выпуска полностью своего электромобиля, который со временем станет основной продукцией завода. Москва планирует стать крупнейшим центром электромобилестроения в России», - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что на заводе «Москвич» уже производится электромобиль – это кроссовер с индексом «3е». Помимо него, в производственной линейке есть еще две модели кроссовер «Москвич 3» и лифтбек «Москвич 6» (обе – с бензиновым мотором). Также в конце августа нынешнего года руководством предприятия был подписан меморандум с компанией «Кама» о контрактной сборке на мощностях «Москвича» электромобилей «Атом».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», 13 октября завод «Москвич» приступил к самостоятельной сварке кузовов. Это позволит уже в 2024 году перейти на производство кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу (только методом мелкоузловой сборки).

Фото: «Москвич»