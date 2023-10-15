В первой половине октября изменение цен на автомобили произошло у 8 брендов

Эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярно проводимого мониторинга выяснили, что с 1 по 15 октября 2023 года цены на новые автомобили поменяли 8 марок, официально представленных на российском рынке.

Производимые на калининградском заводе «Автотор» модели брендов BAIC и Kaiyi в первой половине месяца подорожали на сумму от 24 900 до 291 000 рублей, что эквивалентно 1 – 11%. А легкие коммерческие автомобили отечественной марки Sollers стали дороже на сумму 5 000 – 35 000 рублей (плюс 0,1 – 1,4%) в зависимости от комплектации.

АВТОВАЗ поднял цены на седаны семейства LADA Vesta. При этом удорожание не коснулось лишь базовой комплектации, оснащенной 90-сильным мотором. А вот все остальные версии (с двигателем 106 л.с.), в т.ч. Cross, стали дороже на 80 000 – 118 000 рублей (плюс 5,1 – 7,4%). Помимо «Весты», подорожал и внедорожник LADA Niva Legend – на 8 000 рублей в спецверсии Bronto (плюс 0,6 – 0,7%).

Изменились цены у четырех моделей JAC. Так, у лифтбека J7 комплектация Comfort подорожала на 69 000 рублей (+3%), а Luxury – на 119 000 рублей (+4,8%). Кроссовер JS6 в комплектации Comfort подешевел на 1 000 рублей (-0,03%), а в исполнении Luxury, напротив, стал дороже на 69 000 рублей (+2,2%). Пикап Т6 в версии Full Extra стал дешевле на 1 000 рублей (-0,03%), а пикап T8 Pro в такой же комплектации прибавил в цене 29 000 рублей (+0,9%).

Компания Geely подняла цены на две свои флагманские модели – купе-кроссовер Tugella и кроссовер Monjaro. У обеих удорожание составило 10 000 рублей (плюс 0,2 – 0,3%). Кроме этого, получил прибавку в 20 000 рублей (плюс 0,8 – 0,9%) кроссовер Belgee X50, который только в сентябре вышел на рынок.

Отметим еще кроссовер Haval F7 – во всех своих комплектациях он подорожал на 50 000 рублей, т.е. от 1,5% до 2,1%. А минивэн Forthing Yacht стал дороже на 100 000 рублей (+2,4%).

Фото: АВТОСТАТ