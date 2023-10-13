В закон о техосмотре готовят очередные изменения

В закон о техосмотре готовятся новые дополнения, и внести их планируют с 1 марта 2024 года. О этом сообщил сегодня портал «Царьград», ссылаясь на полученный комментарий Андрея Саблина. Специалист по аккредитации испытательных лабораторий пояснил, что готовящиеся изменения в законе о техосмотре в основном затронут компании, проводящие техосмотры транспортных средств и тех владельцев, кто привык покупать «серые» диагностические карты, не предъявляя машину специалистам.

Саблин рассказал, что пунктам для техосмотра будет разрешено осматривать только 16 автомобилей в сутки – вероятно, подсчитав пропускную способность и средние временные затраты на 1 автомобиль. Однако здесь логично предположить, что речь все же идет не о 16 машинах на один пункт, а о 16 – на одно оборудованное для осмотра место (прим. ред.). Известно, что при этом увеличить норматив за счет продления времени работы пункта почему-то тоже не позволят. Таким образом, инициаторы изменений хотят помешать страховщикам продавать диагностические карты без заездов на осмотры.

Напомним, что сегодня в обязательном режиме проходить процедуру техосмотра обязаны те, кто использует свой автомобиль для работы – например, в такси. А также те, кто продает/покупает автомобиль старше 4 лет. Получать новую диагностическую карту обязаны и те, кто выезжает на машине за границу, кто установил газобаллонное оборудование, и кто поменял в своей машине основные узлы и агрегаты.

Фото: АВТОСТАТ