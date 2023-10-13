В начале 2024 года «Москвич» начнет производство автомобилей по полному циклу

Завод «Москвич» приступил к самостоятельной сварке кузовов. Как сообщает телеграм-канал предприятия, «Москвич» активно готовится к старту мелкоузловой сборки (CKD), которая намечена на начало 2024 года.

В настоящее время автомобили «Москвич» производятся только методом крупноузловой сборки, но уже в начале следующего года параллельно с ней стартует производство кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу. При этом со 2 квартала 2024 года на заводе планируют выпускать указанные модели только методом мелкоузловой сборки.

Для запуска самостоятельной сварки на заводе «Москвич» смонтировали роботизированную систему оборудования. Сегодня был сварен первый тестовый кузов, а в качестве следующего этапа значатся тесты в цехе окраски. Таким образом, сварка и окраска кузовов будут полностью осуществляться на заводе «Москвич».

На предприятии отмечают, что запуск сборки полного цикла будет способствовать постепенному увеличению уровня локализации за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале сентября на заводе «Москвич» стартовало производство лифтбека «Москвич 6». Модель стала третьей по счету в линейке отечественной марки (после кроссоверов «3» и «3e»). Она имеет следующие габариты: 4770 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту. Дорожный просвет составляет 140 мм. Также автомобиль обладает просторным салоном и вместительным багажником объемом 540 литров.

Фото: «Москвич»