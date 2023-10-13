Мировые продажи Chery в сентябре превысили 190 тысяч автомобилей

Chery по итогам сентября 2023 года реализовала по всему миру 190 080 автомобилей, что на 30,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Совокупный объем продаж бренда за 9 месяцев составил 1 257 237 единиц, показав рост на 40,2% к январю – августу 2022-го.

Как сообщает пресс-служба китайской компании, на данный момент Chery Group добилась «тройного скачка» роста продаж в третьем квартале. При этом ежемесячные объемы стабильно устанавливают новые рекорды: более чем 150 000, 170 000 и 190 000 машин.

Россия для Chery является стратегически важным рынком. В настоящее время марка лидирует среди иностранных автопроизводителей по объемам продаж в РФ, а в общем зачете уступает лишь LADA. Так, по данным АО «ППК»*, за 9 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 83 425 новых автомобилей Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом самой популярной моделью марки за этот период стал Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом в 28 565 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью на российском рынке появится обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+. До конца года до дилеров доберется гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в 2024 году в продаже ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ