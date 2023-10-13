Продажи автомобилей Haima в России начнутся во второй половине октября

В октябре 2023 года у китайского бренда Haima состоится вторая попытка выхода на российский рынок, сообщает портал Autonews. О том, что марка возвращается в страну, стало известно еще весной. Об этом заявил официальный дистрибьютор Haima в России и Белоруссии – ООО «МВЛ АВТО». В сентябре было получено ОТТС. Ожидается, что продажи стартуют 20 октября 2023 года.

На сайте китайского бренда указано, что в стране скоро откроется сразу 7 дилерских центров – в Ярославле, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и Ставрополе. В линейке Haima на российском рынке будет представлено две модели – минивэн 7X и кроссовер 8S.

Минивэн Haima 7X способен вместить до 7 человек. Объем багажного отделения можно увеличить до 1825 литров, сложив кресла второго и третьего ряда. Двигатель тот же, что и у кроссовера. Система автоматической парковки поможет определить наличие достаточного пространства при маневре и благодаря ультразвуковым датчикам укажет верное направление. Система предупреждения о наезде сзади способна обнаруживать объекты в «слепой» зоне. Цена на начальном этапе составит 3,6 – 3,8 млн рублей в зависимости от комплектации.