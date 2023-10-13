Продажи новых пикапов в России выросли более чем вдвое

В сентябре 2023 года в нашей стране было реализовано 1687 новых пикапов, что в 2,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

Лидером по продажам пикапов в первый месяц осени стал китайский бренд JAC с результатом 433 экземпляра, что в 6 раз больше, чем год назад. За ним следует еще один представитель КНР – Great Wall, реализовавший в сентябре 344 пикапа (рост в 2 раза). На третьей позиции находится отечественный «УАЗ» (289 шт.; +69%). В ТОП-5 также попали китайский Changan (183 шт.), совсем недавно дебютировавший в этом сегменте, и японская Toyota (144 шт.; рост в 2 раза).

Самым продаваемым пикапом по итогам сентября стал JAC T6, который за месяц разошелся тиражом в 338 единиц. На втором месте – УАЗ «Пикап» с показателем 289 машин. Кроме этих моделей, в пятерку самых популярных пикапов в сентябре вошли Great Wall Poer (189 шт.), Changan Hunter Plus (183 шт.) и Great Wall Poer KingKong (148 шт.).

Если рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за это время в России было реализовано 11747 новых пикапов – в 2,2 раза больше, чем в январе – сентябре 2022-го. При этом лидером по продажам среди марок тут является китайский Great Wall (3350 шт.), а первенство в модельном рейтинге сохраняет отечественный УАЗ «Пикап» (2252 шт.).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: JAC