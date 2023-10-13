Skoda наладит производство в Казахстане в 2024 году

Чешский автомобильный бренд Skoda подписал соглашение с казахстанским автомобилестроительным заводом Allur, сообщает Quto.ru.

В начале 2024 года планируется наладить сборку сразу четырех моделей – лифтбека Octavia и кроссоверов Kodiaq, Kamiq и Karoq, отмечает Motor.ru. Ставку Skoda делает на сегмент SUV. Инвестиции составят 51,7 млн евро.По словам члена правления Skoda по продажам и маркетингу Мартина Яна, сегмент кроссоверов и внедорожников – второй по величине на рынке. В планах компании нарастить долю продаж в Казахстане до 5%.

Параллельно с этим будут открыты шоу-румы в новом корпоративном стиле. Первые 15 из них ожидаются в Астане, Алматы, Шымкенте и Костанае.

Известно, что автомобильный завод Allur расположен в Костанае и является предприятием полного цикла, включающим в себя сварку, окраску и сборку узлов. В данный момент Allur производит автомобили брендов JAC, Chevrolet, Kia, LADA, Jetour.

С 2017 по 2021 годы производство автомобилей Skoda было налажено на предприятии «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, но его пришлось свернуть по определенным причинам.

Напомним, что ранее в России находились 2 производственные площадки Skoda – в Калуге и Нижнем Новгороде. Однако в 2022 году производство свернули, а бренд покинул российский рынок.

Фото: Skoda