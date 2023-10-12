В Индии очередь на покупку кроссовера Hyundai Exter достигла 9 месяцев

Hyundai увеличивает производство недорого кроссовера Exter – с 6 тыс. до 9 тыс. экземпляров в месяц на индийском заводе в Ченнаи. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на индийское издание Autocar.

Такое решение было принято компанией в связи с огромной очередью, которая уже растянулась на 9 месяцев вперед. Количество оформленных заказов превысило 75 тыс. экземпляров. Кроме того, часть экспортных автомобилей отправится на внутренний рынок.

Hyundai Exter появился на индийском рынке летом 2023 года со стартовой стоимостью 600 тыс. рупий (около 720 тыс. рублей по курсу от 12.10.2023г.). Модель сразу оказалась на втором месте по продажам, уступив Tata Punch. Несмотря на огромную популярность Hyundai Exter, это не снизило продажи другого бюджетного кроссовера Hyundai Venue. Он расходится тиражом в 10 тыс. экземпляров в месяц. При этом продажи хэтчбека Grand i10 Nios сократились на 1 – 1,5 тыс. экземпляров – часть аудитории отдала предпочтение новинке.