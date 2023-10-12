Компания Mazda представила обновленный родстер MX-5. Новинка уже доступна для заказа у японских дилеров по цене от 2 млн 898 тыс. 500 иен (около 2 млн рублей по текущему курсу) до 4 млн 308 тыс. 700 иен (2,9 млн руб.), пишет портал Autonews.ru. Первые родстеры прибудут к покупателям в январе следующего года.

Обновленный родстер MX-5 получил полностью диодную оптику, новые фонари с 3D-графикой и другие бамперы. Кроме того, в палитру цветов кузова добавили новый колер Aero Grey Metallic. На выбор клиентам предлагаются 16- или 17-дюймовые колесные диски.

В салоне машины установлен 8,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы Mazda Connect, как у моделей Mazda 2 и CX-3. Пакет безопасности MX-5 дополнен модернизированным адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения Smart Brake Support.

В «Мазде» также отметили, что усовершенствовали 1,5-литровый двигатель Skyactiv-G. Мощность агрегата выросла до 135 л.с. Также клиентам по-прежнему доступен 2-литровый четырехцилиндровый атмосферный мотор Skyactiv-G с отдачей 184 л.с. Оба агрегата могут работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или «автоматом».

По предварительным данным, в Mazda уже начали разработку Mazda MX-5 нового поколения. Эта модель должна дебютировать в 2025 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda представит новый электрокар в 2027 году. По словам генерального директора Mazda Масахиро Моро, с этого года японский автопроизводитель начнет выпускать «одну электрическую модель за другой», чтобы нагнать конкурентов.

У Mazda уже есть один электромобиль – кроссовер MX-30. Однако эта модель изначально создавалась в качестве гибрида и только потом получила полностью электрическую силовую установку с очень маленьким запасом хода в 200 км на одной зарядке. Новый же электрокар Mazda гибридной установки не получит, тем самым он станет первой моделью бренда, не имеющей модификации с ДВС.

По словам Моро, разработкой систем управления для электромобилей Mazda будет заниматься совместно с Toyota. Кроме того, компания с 2028 года начнет серьезно наращивать производство электрокаров в первую очередь для рынка Китая, где электрификация идет наиболее быстрыми темпами. Выпускать их планируется на совместном производстве Changan-Mazda.

Фото: Mazda