Volkswagen снял с производства дешевый хэтчбек up!

Компания Volkswagen завершила производство хэтчбека up!, который выпускался 12 лет. С конвейера завода в словацкой Братиславе сошел последний экземпляр этой модели, пишет портал Motor.ru. Прямого наследника у up! не будет, но опустевшую нишу в будущем займет бюджетный электрокар ID.1, который появится на рынке через несколько лет.

До того, как хэтчбек up! сняли с продажи, его можно было купить в Европе за 14555 евро (1,5 млн рублей по текущему курсу), что делало эту модель самой дешевой в линейке Volkswagen. У up! была и довольно популярная электрическая версия e-up! с начальной ценой 26895 евро, на которую распространялись государственные субсидии (в частности, в Германии), так что ее можно было купить еще дешевле. А с 2017 года в семейство up! входил и «заряженный» вариант с приставкой GTI с форсированным с 90 до 115 л.с. двигателем, однако его сняли с производства ранее в этом году.

Согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, за восемь месяцев 2023 года Volkswagen up! был продан в Европе в количестве 23 тыс. экземпляров, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. С уходом модели в отставку самым доступным автомобилем в европейской линейке Volkswagen является компактный хэтчбек Polo, который стоит в Германии от 21590 евро за базовую версию с «механикой».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen рассказала о новинках, которые будут выпускаться на заводах в Германии. Так, новый Golf, преемник нынешней модели, целиком перейдет на электротягу и одним из первых оценит возможности продвинутой платформы Scalable Systems Platform – SSP. Ожидается, что электрокар появится не раньше 2028 года, а предшествовать ему будет электрический кроссовер A-сегмента, но уже на «тележке» MEB, – его запуск запланирован на 2026 год. Ключевой моделью на платформе SSP должен стать проект Trinity, однако подробности о нем держатся в секрете.

Фото: Volkswagen