Стало известно о главных трендах и особенностях обслуживания электромобилей в РФ

В обновленной «Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года» говорится, что к 2030 году электромобили могут занять 15% отечественного авторынка. Еще пару лет назад такие цифры казались многим фантастическими, но сегодня они уже не вызывают удивления в дилерском сообществе, которое начинает активнее брать в работу эти новые продукты. По данным агентства «АВТОСТАТ», в России числится около 26 тысяч электромобилей (на 01.07.2023), при этом эксперты прогнозируют дальнейший активный рост в этом сегменте.
Из трендов, характеризующих особенности в работе дилеров с электрокарами, управляющий директор Frank Auto Ирина Франк, выступая на форуме «СarX. Революция в автобизнесе», отметила следующие:
- предпродажная подготовка электрокара полностью отличается от предпродажной подготовки автомобиля с ДВС. Электромобиль – это вообще не автомобиль. Это гаджет, в который надо закачивать приложения, вставлять карты, «прошивать», обновлять – только после этих манипуляций вы сможете пользоваться всеми теми возможностями, который он может давать;
- у электрокаров – другое регламентное техническое обслуживание. Очень много ошибок снимается через перезагрузку программного обеспечения (как у офисного компьютера);
- для электромобиля очень важно использовать качественные зарядные станции. Хорошо, когда при покупке электрокара продавец обеспечивает клиента и зарядной станцией, и хорошим переходником – чтобы можно было подключаться к станциям с разными разъемами;
- для реанимации полностью разряженного автомобиля нужно иметь особые навыки;
- диагностика электромобилей с помощью профессиональных диагностических приборов в современных геополитических условиях – это тоже отдельная наука (как обойти через
VPN и пр.);
- важно понимать, что для покупателей – это совершенно новый продукт. И несмотря на то, что электромобиль по регламенту должен заезжать на сервис достаточно редко (у многих в первый год технического обслуживания рекомендована только замена фильтра кондиционера, во второй – замена тормозной жидкости и масла в редукторе, в четвертый – замена антифриза в системе охлаждения) – дилер должен быть готов к тому, что встречаться с клиентом в первый год после продажи придется чаще. Не исключено, что даже раз в месяц;
- основные причины обращения за обслуживанием: диагностика, восстановление и ремонт высоковольтных батарей; работа с программным обеспечением (забыли какую-то команду на китайском и др.), активация скрытых функций (повод пообщаться с мастером по поводу своего гаджета), шиномонтаж и балансировка.
Фото: АВТОСТАТ