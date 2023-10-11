Стало известно о главных трендах и особенностях обслуживания электромобилей в РФ

В обновленной «Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года» говорится, что к 2030 году электромобили могут занять 15% отечественного авторынка. Еще пару лет назад такие цифры казались многим фантастическими, но сегодня они уже не вызывают удивления в дилерском сообществе, которое начинает активнее брать в работу эти новые продукты. По данным агентства «АВТОСТАТ», в России числится около 26 тысяч электромобилей (на 01.07.2023), при этом эксперты прогнозируют дальнейший активный рост в этом сегменте.

Из трендов, характеризующих особенности в работе дилеров с электрокарами, управляющий директор Frank Auto Ирина Франк, выступая на форуме «СarX. Революция в автобизнесе», отметила следующие:

- предпродажная подготовка электрокара полностью отличается от предпродажной подготовки автомобиля с ДВС. Электромобиль – это вообще не автомобиль. Это гаджет, в который надо закачивать приложения, вставлять карты, «прошивать», обновлять – только после этих манипуляций вы сможете пользоваться всеми теми возможностями, который он может давать;

- у электрокаров – другое регламентное техническое обслуживание. Очень много ошибок снимается через перезагрузку программного обеспечения (как у офисного компьютера);

- для электромобиля очень важно использовать качественные зарядные станции. Хорошо, когда при покупке электрокара продавец обеспечивает клиента и зарядной станцией, и хорошим переходником – чтобы можно было подключаться к станциям с разными разъемами;