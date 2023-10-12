«Автотор» запатентовал марку Amber под электромобили

Калининградский завод «Автотор» запатентовал графическое решение логотипа для двух торговых марок – «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». Соответствующие изображения опубликованы в базе Роспатента, сообщает портал Drom.ru. Имя Amber, или по-русски «Янтарь», присвоят субкомпактному двухместному электромобилю класса L7e (тяжелые квадрициклы), который сейчас готовится к производству.

Как рассказывал ранее основатель и главный акционер компании «Автотор» Владимир Щербаков, в проекте – три вида компактных автомобилей: для молодежи, семейный вариант и комплектация для людей с ограниченными возможностями. В дизайне автомобиля должен прослеживаться европейский стиль, по типу MINI. По его словам, опытные образцы уже есть, работа по ним ведется, предстоит провести цикл испытаний, в том числе краш-тесты. Напомним, платформа, лежащая в основе будущей новинки, является собственной разработкой «Автотора» и ему принадлежат интеллектуальные права на нее. При этом «Автотор» совсем не претендует на то, чтобы новый электромобиль выпускался под брендом завода, вероятнее всего, этим будет заниматься отдельная компания.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Автотор» планирует запустить завод по производству компактных электромобилей в 2024 году. Объем инвестиций в создание завода таких электромобилей составляет 3,97 млрд рублей. Производственные мощности ожидаются на уровне до 50 тыс. автомобилей в год.

В эксклюзивном интервью агентству «АВТОСТАТ» основатель и главный акционер завода «Автотор» Владимир Щербаков рассказал о планах компании. Об этом и многом другом читайте здесь.

Фото: «Автотор»