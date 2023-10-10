Jetour намерен выпускать свои автомобили в России

Компания Jetour намерена организовать производство своих автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор Jetour Auto по международным рынкам Джек Чэнь, добавив, что речь может идти о различных формах сотрудничества – приобретении собственного завода из числа существующих в РФ или о контрактной сборке. По его словам, с целью углубления локализации производства планируется также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с привлечением российскими специалистов.

Что касается новинок, то ближайшей станет гибридный вариант кроссовера Dashing – i-DM, который ожидается у дилеров до конца этого года. Далее, уже в 2024-м, на российский рынок выйдет внедорожник Т2, в Китае известный как Traveler. Позже у него тоже появится гибридная версия и, возможно, полностью электрическая. Наконец, в первой половине 2026 года до России должна добраться брутальная версия Traveler с индексом T3.

Также в Jetour учитывают спрос на полноприводные автомобили в России и обещают добавить такие модификации имеющимся машинам. Сейчас кроссоверы марки доступны только в переднеприводном исполнении.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне 2023 года и на сегодняшний день представлена тремя кроссоверами – флагманским X90 Plus, компактным Dashing и среднеразмерным X70 Plus.

Российские дилеры Jetour в сентябре реализовали 1600 автомобилей, что позволило марке впервые войти в ТОП-10 лидеров авторынка нашей страны. По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 3634 автомобиля Jetour, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Jetour