На форуме «CarX: революция в автобизнесе» подвели годичные итоги присутствия электрокаров Evolute на рынке

Evolute – первый отечественный электромобильный бренд в России, отсюда повышенное внимание к тому, как идет его развитие, какие сложности приходится решать владельцам, какие преимущества дает владение такими автомобилями.
В ходе форума «CarX: революция в автобизнесе» руководитель отдела маркетинга Evolute Алла Сапегина поделилась некоторыми цифрами, характеризующими первый год эксплуатации «эволютов»:
- на данный момент более 1000 электроседанов i-PRO нашли себя в корпоративных парках (такси, каршеринг), около 600 i-JOY обрели владельцев среди физических лиц;
- самый крупный из корпоративных электропарков сегодня – в Нижнем Новгороде (180 автомобилей), а до конца года там собираются приобрести еще 300 таких электрокаров;
- практика корпоративных парков показала, что автомобиль проходит на одной зарядке 350 – 390 км в летний период, 280 – 320 км – в зимний. Наличие дополнительного отопителя дает возможность не снижать запас хода на одной зарядке;
- в модели i-PRO используется жидкостная батарея, она выдерживает более 15000 циклов зарядки (4 – 5 лет работы в такси). Батарея ремонтопригодна: она состоит из нескольких ячеек, при поломке иногда достаточно обновить одну из ячеек. Уже был проведен ремонт трех батарей, в среднем ремонт ячейки занял от 2 до 4 недель;
- все «эволюты» покрываются 3-летней гарантией производителя (или 100 тысяч км пробега). На батарею распространяется такая же гарантия. Производитель гарантирует поддержку клиентам (есть программа помощи на дороге);
- специальное мобильное приложение Evolute позволяет проводить платежи, контролировать онлайн местонахождение электромобилей, контролировать текущий заряд батареи и разработать
маршрут до ближайшей свободной зарядной станции.
Фото: АВТОСТАТ