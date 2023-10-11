На форуме «CarX: революция в автобизнесе» подвели годичные итоги присутствия электрокаров Evolute на рынке

Evolute – первый отечественный электромобильный бренд в России, отсюда повышенное внимание к тому, как идет его развитие, какие сложности приходится решать владельцам, какие преимущества дает владение такими автомобилями.

В ходе форума «CarX: революция в автобизнесе» руководитель отдела маркетинга Evolute Алла Сапегина поделилась некоторыми цифрами, характеризующими первый год эксплуатации «эволютов»:

- на данный момент более 1000 электроседанов i-PRO нашли себя в корпоративных парках (такси, каршеринг), около 600 i-JOY обрели владельцев среди физических лиц;

- самый крупный из корпоративных электропарков сегодня – в Нижнем Новгороде (180 автомобилей), а до конца года там собираются приобрести еще 300 таких электрокаров;

- практика корпоративных парков показала, что автомобиль проходит на одной зарядке 350 – 390 км в летний период, 280 – 320 км – в зимний. Наличие дополнительного отопителя дает возможность не снижать запас хода на одной зарядке;