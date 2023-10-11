Гибридный кроссовер EXEED появится в России в первом квартале 2024 года

Премиальная марка EXEED в первом квартале 2024 года планирует представить на российском рынке гибридный автомобиль. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе компании, не назвав модель, о которой идет речь. В арсенале EXEED таких машин не так и много: RX CD-M, компактный ET-i и VX REEV.
Согласно техническим данным, PHEV версия будет иметь больший запас хода благодаря сочетанию бензинового и электрических двигателей, которые могут работать отдельно или вместе, что делает автомобиль экономичнее традиционного бензинового варианта.
Инженеры EXEED адаптировали бензиновый мотор для применения в сочетании с PHEV технологией: на двигателе отсутствуют электростартер и электрогенератор стандартного вида. В гибридной серии в зависимости от режима работы системы роль электростартера, электрогенератора и силового электродвигателя, участвующего в разгоне автомобиля, при необходимости может выполнять специальный электроагрегат. Применение гибридной технологии повлекло полную трансформацию коробки передач: автомобиль подразумевает оснащение новой трансмиссией DHT c тремя рабочими передачами с изменяемым передаточным отношением, что обеспечивает более высокую эффективность.
Для наивысшего комфорта и уверенности на дороге новая серия предлагает 9 рабочих режимов для 11 вариантов условий вождения, охватывающие все сценарии и обеспечивающие оптимальную выходную мощность. Водителю дана возможность настроить интенсивность рекуперативного замедления при снятии ноги с педали тормоза, что позволит ему увеличивать или уменьшать замедление автомобиля без использования тормозов и более эффективно заряжать в такие моменты батарею аккумуляторов. А интерактивный зарядный интерфейс, который отражает запас хода и дает нужную информацию в пути, будет сопутствовать повышению удобства и безопасности.
Кроме того, в первом квартале 2024 года марка EXEED планирует запустить в России электрическую линейку Exlantix, которая начнется с седана Exlantix E03. Длина полноразмерного премиального седана Exlantix E03 составит 4935 мм. Абсолютно новый подход в дизайне позволил достичь ощущения простора в салоне, сохранив при этом компактные пропорции 4-дверного купе. Плавность спортивной линии крыши седана Exlantix E03 позволила снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля. Благодаря высоким технологиям, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800В – для 150 км пути достаточно 5 минут. Разгон до 100 км составляет около 3 секунд.
Дизайнерские решения, находящиеся в фазе активной разработки, призваны не только улучшить показатели разгона, аэродинамики и экономичного расходования энергии, но и сделать взаимодействие с автомобилем интеллектуальным. Благодаря двум внешним ISD модулям можно будет быстро получать такую важную информацию как уровень давления в шинах, уровень зарядки и даже данные о погоде. Кроме того, они позволят повысить эффективность взаимодействия с пешеходами и, следовательно, повысят пассивную безопасность автомобиля. Электронные зеркала были специально разработаны для улучшения аэродинамики и централизации работы новейших систем ADAS. Модель оснащена системой динамического освещения, модулем проекции на дорогу (Digital Light Projection), а масштабная панорамная крыша делает салон похожим на кабину самолета.
Фото: EXEED