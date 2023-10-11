Гибридный кроссовер EXEED появится в России в первом квартале 2024 года

Премиальная марка EXEED в первом квартале 2024 года планирует представить на российском рынке гибридный автомобиль. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе компании, не назвав модель, о которой идет речь. В арсенале EXEED таких машин не так и много: RX CD-M, компактный ET-i и VX REEV.

Согласно техническим данным, PHEV версия будет иметь больший запас хода благодаря сочетанию бензинового и электрических двигателей, которые могут работать отдельно или вместе, что делает автомобиль экономичнее традиционного бензинового варианта.

Инженеры EXEED адаптировали бензиновый мотор для применения в сочетании с PHEV технологией: на двигателе отсутствуют электростартер и электрогенератор стандартного вида. В гибридной серии в зависимости от режима работы системы роль электростартера, электрогенератора и силового электродвигателя, участвующего в разгоне автомобиля, при необходимости может выполнять специальный электроагрегат. Применение гибридной технологии повлекло полную трансформацию коробки передач: автомобиль подразумевает оснащение новой трансмиссией DHT c тремя рабочими передачами с изменяемым передаточным отношением, что обеспечивает более высокую эффективность.

Для наивысшего комфорта и уверенности на дороге новая серия предлагает 9 рабочих режимов для 11 вариантов условий вождения, охватывающие все сценарии и обеспечивающие оптимальную выходную мощность. Водителю дана возможность настроить интенсивность рекуперативного замедления при снятии ноги с педали тормоза, что позволит ему увеличивать или уменьшать замедление автомобиля без использования тормозов и более эффективно заряжать в такие моменты батарею аккумуляторов. А интерактивный зарядный интерфейс, который отражает запас хода и дает нужную информацию в пути, будет сопутствовать повышению удобства и безопасности.