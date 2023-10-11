Российский авторынок в сентябре опустился на пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в августе вошел в тройку европейских лидеров, по итогам прошлого месяца опустился на пятую строчку рейтинга.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было продано 272 610 машин (+21%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), первый месяц осени традиционно отличается всплеском продаж, связанным с вступлением новых акцизов на транспортные средства.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 224 502 единицы (-0,1%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), стагнация продаж во многом обусловлена истечением срока действия экологического бонуса, который с 1 сентября больше не будет предоставляться для электромобилей, используемых в коммерческих целях.

Третий результат показала Франция – 156 304 проданных автомобиля (+10,7%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 136 283 машины (+22,8%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам сентября составил 110 358 штук (рост в 2,5 раза).

Добавим также, что авторынок Испании в сентябре увеличился на 2,3% и составил 68 803 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), высокие процентные ставки и инфляция, а также политическая неопределенность, связанная с отсутствием стабильного правительства, вызвали стабилизацию продаж новых автомобилей в стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ