Great Wall выводит на российский рынок бренд электромобилей ORA

Китайский автоконцерн Great Wall Motor объявил о выходе на российский рынок бренда ORA. Компактные электромобили ORA были запущены в Китае в 2018 году и в 2022 году – в Европе. В России бренд на старте продаж будет представлен двумя версиями: классической ORA 03 и спортивной ORA 03 GT. Новинки поступят в продажу осенью этого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модель ORA 03 создана на базе платформы L.E.M.O.N., разработанной компанией Great Wall Motor. Мощность электродвигателя составляет 126 кВт или 171 л.с., максимальная скорость – 150 км/ч, запас хода – до 500 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 сек. Время зарядки аккумуляторной батареи в диапазоне от 30% до 80% – 30 минут.

В набор систем безопасности ORA 03, в частности, входят система автономного экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Ретро-футуристический дизайн является яркой отличительной чертой модели. Снаружи его дополняют сферические светодиодные фары, задние фонари в виде полосок из светодиодных ламп и спортивные 18-дюймовые легкосплавные диски. Для ORA 03 доступно три цветовых варианта отделки салона, для ORA 03 GT – стилизованный специально для этой модификации черно-красный салон. Дополнительную индивидуальность каждому автомобилю добавляет многообразие комбинаций с контрастными цветами крыши. Стоит также отметить, что модель получила панорамную крышу.

Фото: Great Wall Motor