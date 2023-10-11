Отечественные производители моторных масел и автохимии рассказали о работе в новых реалиях

Форум-выставка «CarX: революция в автобизнесе» продолжает свою работу. Один из ключевых блоков второго дня конференции был посвящен моторным маслам и автохимии.

Так, директор по продажам и маркетингу LEMARC Егор Попов рассказал о продукции и сервисах бренда. Главная задача, которая стояла перед отечественными производителями – заменить продуктовую линейку иностранных брендов. И это удалось. На сегодняшний день LEMARC имеет свыше 40 запатентованных формульных составов. Несколько линеек продуктов предназначены для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники и ряда других транспортных средств.

Кроме того, компания LEMARC предлагает ряд сервисов как для коммерческого сектора, так и для потребителей. К примеру, для производителей материалов доступен продукт LEMARC LEXPERT. Это система мониторинга смазочных материалов, которая подразумевает анализ пробы масла. Он позволит ответить на вопрос об остаточном ресурсе автомобиля. Для этого необходимо отобрать пробу масла по инструкции, отправить ее в лабораторию, где проводится анализ. Далее вы получаете полный отчет о ресурсе автомобиля.

Коммерческий директор компании LAVR Роман Денисенко выделил несколько трендов рынка. Один из них – уход за автомобилем стал необходимостью в современных реалиях. Это вынужденная мера, которая позволит продлить срок эксплуатации автомобиля. Компания LAVR производит специализированную автохимию, в том числе для станций технического обслуживания. Линейка продуктов включает в себя составы для промывки системы впрыска, промывки масляной системы, раскоксовки двигателя, очистки дроссельной заслонки и многое другое. Автохимия производится на собственном предприятии в Челябинской области. В год компания выпускает 95 млн единиц продукции.

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