АВТОВАЗ и МИФИ займутся разработкой автомобильной электроники

АВТОВАЗ и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ объявили о начале стратегического сотрудничества, основным направлением которого станет разработка автомобильной электроники и специализированного ПО. Одним из первых шагов в рамках этого сотрудничества станет открытие совместной прикладной лаборатории на базе Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius при МИФИ, сообщает пресс-служба университета.

Лаборатория будет оснащена современным оборудованием и предоставит возможность проводить исследования и разработки в области автомобильной электроники, включая проектирование аппаратного обеспечения ADAS, мультимедийных систем, цифровых панелей приборов, телематических блоков и разработку программного обеспечения HMI для мультимедийных систем.

Еще одно направление сотрудничества – подготовка специалистов, имеющих углубленные специфические знания, ориентированные на практическое решение вызовов, стоящих сегодня перед предприятием, отметил главный конструктор АВТОВАЗа Сергей Аманов.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: НИЯУ «МИФИ»