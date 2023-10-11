«Спартак» и Chery продолжат сотрудничество

Футбольный клуб «Спартак-Москва» и компания «Чери Автомобили Рус» подписали договор о продлении сотрудничества, в рамках которого клубу были переданы ключи от еще 10 автомобилей Chery. Пять из них – это флагманский полноприводный семиместный кроссовер Tiggo 8 PRO Max, а также пять седанов бизнес-класса Arrizo 8. Суммарно в парке «Спартака» 45 автомобилей марки Chery, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery