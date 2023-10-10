АВТОВАЗ раскрыл подробности о новой LADA Vesta Sport

АВТОВАЗ представит «заряженную» LADA Vesta Sport нового поколения в 2024 году. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что точные технические характеристики автомобиля будут оглашены позднее.

При этом на АВТОВАЗе заявили, что новая Vesta Sport будет не менее мощной, чем первая генерация модели. Напомним, она оснащалась бензиновым доработанным двигателем объемом 1,8 литра, который имел отдачу 145 л.с. и 184 Нм. В паре с ним работала модернизированная 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Между тем, на АВТОВАЗе подтвердили планы по оснащению своих моделей новой 6-ступенчатой «механикой», однако других подробностей не раскрыли. По неофициальным данным, первой новую КПП получит как раз LADA Vesta Sport с 1,8-литровым мотором.

Напомним, ранее АВТОВАЗ представил новую модификацию LADA Vesta Sportline, которая поступит в продажу в ноябре и будет предложена как в кузове седан, так и универсал. Это будут автомобили с обвесом, тормозами и подвеской от Vesta Sport, но с мотором 1.6 (118 л.с.) от Granta Sport.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшие несколько лет флагманское семейство LADA Vesta пополнят еще две модели. Так, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство седана бизнес-класса LADA Aura, который создан на базе модели Vesta. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ