Гибридные кроссоверы AITO представлены на выставке «СarX: революция в автобизнесе»

Компания «МБ Рус» совместно c ГК «Автодом» в рамках выставки «СarX: революция в автобизнесе», которую агентство «АВТОСТАТ» проводит 10 и 11 октября на площадке VK Stadium в Москве, представили новый премиальный бренд AITO. Гибридные кроссоверы AITO M5 и M7 уже доступны клиентам в центрах продаж и сервиса «МБ Рус» по цене от 6 млн 550 тыс. рублей и 7 млн 450 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает пресс-служба «МБ Рус», AITO – бренд автомобилей премиум-сегмента, которым совместно управляют автомобильная компания Seres (Sokon) и технологический гигант Huawei – основан в 2021 году и специализируется на производстве гибридов и электромобилей. Название бренда – аббревиатура Adding Intelligence To Auto («Добавление интеллекта к автомобилю»). В этом дуэте Huawei отвечает за «интеллект», а Seres – за производство автомобилей.

Кроссовер AITO M5 – последовательный гибрид с полным приводом, его силовая установка развивает пиковую мощность в 496 л.с. и обеспечивает запас хода до 1200 км. Центральным элементом интерьера является информационно-развлекательная система Huawei Harmony OS.

Флагманский AITO M7 – шестиместный гибридный кроссовер с полным приводом. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, разработанными Huawei. Максимальная суммарная мощность – 449 л.с. Салон AITO M7 имеет три ряда сидений и наполнен инновационными решениями. Отличительной чертой является кресло с функцией нулевой гравитации и акустическая система Huawei с 19 динамиками.

Фото: «МБ Рус»