Дилеров могут обязать продавать автомобили по рекомендованным ценам

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий дилеров продавать машины по рекомендованной автопроизводителем цене.

Как пишет газета «Аргументы и факты», сейчас каждый салон может установить на машину ту стоимость, которую посчитает нужной. При этом часто дилеры вынуждают клиентов покупать автомобиль с дополнительным оборудованием.

По словам юриста Игоря Стеблинова, если законопроект будет принят, дилеры уже не смогут навязывать автомобили с установленным дополнительным оборудованием. Согласно новому законопроекту, автомобиль будет продаваться «как есть», по цене, рекомендованной автопроизводителем, и только после передачи прав собственности покупателю автосалон сможет предложить дополнительные услуги и оборудование. Это сделает покупку автомобиля для россиян более выгодной.

По оценке агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3 млн 130 тыс. рублей. Таким образом, этот показатель впервые преодолел 3-миллионную отметку. Напомним, что цены на новые автомобили именно в последний месяц лета выросли наиболее существенно в этом году. Как отмечают эксперты агентства, это произошло вследствие введения нового утилизационного сбора (с 1 августа) и ослабления курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке – столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года. К примеру, в июле средневзвешенная цена составляла 2 млн 850 тыс. рублей, т.е. была на 10% ниже. А с начала года она увеличилась уже на 27% (тогда была равна 2 млн 466 тыс. рублей).

Фото: АВТОСТАТ