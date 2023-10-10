Названы победители национальной премии AUTOSTAT Awards 2023

В рамках форума «CarX: революция в автобизнесе» сегодня были подведены итоги национальной премии AUTOSTAT Awards 2023. Эта премия присуждалась впервые и в 7 различных номинациях были объявлены имена 12 победителей.

Так, в номинации «Холодный расчет» были названы лучшие автомобили в трех ценовых категориях: LADA Granta – до 2,5 млн рублей; OMODA C5 – от 2,5 до 5 млн рублей; EXEED VX – свыше 5 млн рублей. Модель-лидер в каждой из категорий определялась на основании интегрированного показателя, рассчитанного по двум критериям: объем продаж и стоимость владения.

Победителем в номинации «Новинка года» стал кроссовер Geely Monjaro. Он был выбран из 10 новинок, появившихся на российском рынке в 2023 году, путем опроса экспертов в телеграм-канале AUTOSTAT Chat. В данном опросе приняли участие более 1 300 экспертов.

Чтобы определить лучших в номинации «Народный рейтинг», эксперты агентства «АВТОСТАТ» совместно с OK Review провели оценку деятельности компаний, собрав отзывы по 3 тысячам официальных дилерских центров (входящих в ТОП-100 ведущих автохолдингов страны). В результате стали известны лучшие компании в трех подгруппах: VERRA – менее 10 дилерских контрактов; «Автополе» – от 10 до 30 дилерских контрактов; Favorit Motors – более 30 дилерских контрактов. Победители были определены на основе интегральной оценки по трем показателям: рейтинг; доля отзывов с ответом; среднее время ответа на отзыв.

В номинации «Клиентоориентированность» лучшим столичным дилером стал «Аксель-Моторс Север», а региональным – «БИЗНЕС КАР Кубань». Здесь была проведена оценка качества работы дилеров с клиентами на сайте Авито. Анализировались следующие показатели: рейтинг автодилера; количество и качество отзывов; успешное прохождение проверок (прозрачная цена); качество и скорость ответов клиентам.

Победителем в номинации «Бренд года» стала LADA (среди официально представленных на российском рынке). Отечественная марка была признана лучшей по итогам опроса более чем 5 тысяч автовладельцев. При этом интегральная оценка проводилась по двум основным критериям: готовность купить автомобиль марки и оценка ее перспективности на рынке.

Также более 5 тысяч российских автовладельцев приняли участие в опросе, чтобы определить победителя номинации «Лидер мнений года». В данном случае респонденты отвечали на вопрос: «Чьему мнению из публичных людей вы доверяете при выборе автомобиля?». «Лидером мнений года» они признали Андрея Федорцова («Главная дорога», НТВ).

А вот обладателем титула «Автоблогер года» стал AkademeG. Он получил его по итогам опроса в телеграм-канале AUTOSTAT Chat, в котором приняли участие более 1 700 экспертов. Конкурсный отбор состоял из трех туров.

Победители премии AUTOSTAT Awards 2023 были награждены памятными призами в рамках специально организованной церемонии.

Фото: АВТОСТАТ