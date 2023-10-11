Стали известны подробности о седане Geely Emgrand для России

Появились подробности о седане Geely Emgrand для российского рынка, где новинка разбавит модельный ряд марки, пока состоящий только из кроссоверов. Стоимость модели будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в конце нынешнего года. Поставлять автомобили будут не из Белоруссии, где этот седан продается уже почти год, а из Китая – по крайней мере поначалу, пишет портал Motor.ru.

Под капотом Geely Emgrand будет установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. (152 Нм), сочетающийся с классическим 6-диапазонным «автоматом» с гидротрансформатором либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Седан Geely Emgrand относится к С-классу и имеет следующие габариты: 4638 мм в длину, 1822 мм в ширину и 1460 мм в высоту. Среди достоинств – просторный задний ряд с 1,5-метровым диваном, высоким потолком и маленьким центральным тоннелем. В багажнике умещается от 500 до 1100 л груза.

На российском рынке Geely Emgrand будет доступен в нескольких комплектациях, но пока раскрыты детали только одной – Comfort, ориентированной на такси. У такого автомобиля галогеновые фары и 15-дюймовые колесные диски, но есть задние датчики парковки, подогрев передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла. Также седан получит подогрев руля, зоны покоя щеток стеклоочистителя, внешних зеркал и заднего стекла. Также обещаны заводская антикоррозионная обработка и дистанционный запуск мотора.

Фото: Motor.ru