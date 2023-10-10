До конца 2023 года в России будет запущено порядка 50 дилерских центров Pango Cars | АВТОСТАТ

До конца 2023 года в России будет запущено порядка 50 дилерских центров Pango Cars

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До конца 2023 года в России будет запущено порядка 50 дилерских центров Pango Cars

Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2023 год (ежемесячный мониторинг)
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Рынок автомобилей с пробегом в несколько раз больше рынка новых легковых машин. К концу года, по прогнозам агентства «АВТОСТАТ», он может составить около 6 млн единиц. Так как спрос на подержанные автомобили довольно высок, то рынок нуждается в новых сервисах, которые способны удовлетворить запросы рынка.

Одним из них стала первая федеральная сеть по продажам подержанных машин через салоны официальных дилеров – Pango Cars. Об экосистеме Pango рассказали представители компании в рамках форума «CarX: революция в автобизнесе».

В рамках программы Pango Select все автомобили проходят предварительный отбор, в том числе юридическую проверку и диагностику. В компании работают специалисты по контролю технического состояния, которые проверяют машину по множеству параметров. После всех проверок она проходит предпродажное обслуживание. Все это позволяет не нарваться на мошенников и приобрести проверенный подержанный автомобиль с постгарантийной поддержкой.

До конца 2023 года в России будет запущено порядка 50 дилерских центров Pango Cars

Программа Pango Finance позволяет приобрести автомобиль на вполне выгодных условиях, например, оформить кредит без первоначального взноса сроком до 3,5 года.

Кроме того, в экосистему Pango Cars входит агрегатор объявлений, аренда автомобилей, C2B-аукцион и многое другое. Первыми партнерами сети стали дилеры Chery и OMODA. Но к концу 2023 года в сети Pango Cars будет насчитываться порядка 50 собственных дилерских центров.

Напоминаем, что форум «CarX: революция в автобизнесе» проходит в два дня – 10 и 11 октября. Попасть на мероприятие, можно зарегистрировавшись по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ, Pango Cars

CarX партнеры

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерывторичный рынокавтомобили с пробегомконференцииcarx

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