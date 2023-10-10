До конца 2023 года в России будет запущено порядка 50 дилерских центров Pango Cars

Рынок автомобилей с пробегом в несколько раз больше рынка новых легковых машин. К концу года, по прогнозам агентства «АВТОСТАТ», он может составить около 6 млн единиц. Так как спрос на подержанные автомобили довольно высок, то рынок нуждается в новых сервисах, которые способны удовлетворить запросы рынка.
Одним из них стала первая федеральная сеть по продажам подержанных машин через салоны официальных дилеров – Pango Cars. Об экосистеме Pango рассказали представители компании в рамках форума «CarX: революция в автобизнесе».
В рамках программы Pango Select все автомобили проходят предварительный отбор, в том числе юридическую проверку и диагностику. В компании работают специалисты по контролю технического состояния, которые проверяют машину по множеству параметров. После всех проверок она проходит предпродажное обслуживание. Все это позволяет не нарваться на мошенников и приобрести проверенный подержанный автомобиль с постгарантийной поддержкой.
Программа Pango Finance позволяет приобрести автомобиль на вполне выгодных условиях, например, оформить кредит без первоначального взноса сроком до 3,5 года.
Кроме того, в экосистему Pango Cars входит агрегатор объявлений, аренда автомобилей, C2B-аукцион и многое другое. Первыми партнерами сети стали дилеры Chery и OMODA. Но к концу 2023 года в сети Pango Cars будет насчитываться порядка 50 собственных дилерских центров.
Напоминаем, что форум «CarX: революция в автобизнесе» проходит в два дня – 10 и 11 октября. Попасть на мероприятие, можно зарегистрировавшись по ссылке.
Фото: АВТОСТАТ, Pango Cars